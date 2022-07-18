Открыть счет с картой в Беларуси для россиян в 2022

Рассказываю, как гражданину РФ открыть счет в неподсанкционных белорусских банках в 2022 году – БНБ, Приорбанк (дочка Райфайзена) и МТБанк. Карты этих банков работают за границей, можно оплачивать международные сервисы и делать покупки в интернете. Какие нужны документы, сколько стоит выпуск и обслуживание пластика, и сколько это займет времени.

Обратите внимание, что многие белорусские банки уже находятся под санкциями. И нет гарантии, что указанные в статье банки не добавятся к этому списку. Альтернатива — открытие счета в Грузии или Армении. Рекомендую ознакомиться с нашими статьями.

Белорусский народный банк ( БНБ )

БНБ не принимает онлайн заявки, открытие возможно только при личном обращении (либо по доверенности) в любое отделение банка.

Для открытия счета потребуется: паспорт РФ (внутренний либо загран) и белорусский номер телефона, оформленный на вас.

Комиссия за изготовление карты 250 BYN (5600 RUB) разовый платеж, а срок изготовление до 10 рабочих дней (обычно 5-7 дней).

Возможен срочный выпуск карты за отдельную плату

Выпустить пластик срочно можно только в Минске (отделения на карте) и только в будний день. Карта, выпущенная срочно, готова на следующий РАБОЧИЙ день после 16.00. Если заказ в пятницу, то готовность не раньше 16.00 понедельника. Если заказ в субботу или воскресенье – готовность не раньше 16.00 во вторник. На данный момент стоимость срочного выпуска составляет 49.90 BYN (1100 RUB).

На дату публикации установлены такие тарифы на открытие (могут изменяться):

Visa Classic PW в BYN / USD / EUR / RUB 250 BYN

Mastercard Gold PayPass в BYN / USD / EUR / RUB 300 BYN

Mastercard Gold Travel в USD / EUR 350 BYN

Visa Platinum PW в BYN / USD / EUR 599 BYN

Visa Infinite (PW) в BYN / USD / EUR 899 BYN

Белкарт Премиум в BYN 250 BYN

«MyCard 1-2-3» в BYN 250 BYN

«MyCard 1-2-3» в USD/EUR 300 BYN

При оформлении карты вы оплачиваете комиссию единоразовым платежом. Потом уже платить ни за что не надо.

Переводы с карты на карту из-за границы на данный момент не осуществляются, только переводы через систему SWIFT. При этом вознаграждение банку за операцию 2,5% от суммы перевода.

Приорбанк

Самый дорогой вариант, подойдет не каждому.

Как белорусу открыть счет у брокера и начать инвестировать в 2022 году, в условиях санкций. На основе своего опыта рассказываю, какие варианты еще доступны с белорусским паспортом, и какие есть нюансы. Подписывайтесь на наш телеграм-канал @FinBel, чтобы не пропустить интересные статьи и новости по финансам в РБ.

Нерезидентам Беларуси требуется личное присутствие в отделении банка.

Из документов требуются загран или внутренний паспорт РФ (либо вид на жительство, удостоверение беженца) и белорусский номер (A1, Life, МТС). При получении карточки сотрудники-экономисты проверят законность пребывания клиента в РБ.

Но для получения пластиковой карты для нерезидентов в Приорбанке введен обязательный гарантийный депозит: 10000 BYN (225000 RUB) + 300 USD / 300 EUR / 15 000 RUB в зависимости от выбранной валюты.

Гарантийный депозит хранится на отдельном счете и возвращается клиенту только при закрытие валютного счета.

Обойтись без гарантийного депозита можно, если вы открываете счет без пластика — и к нему вы можете открыть виртуальную карту. Такую карту можно привязать к телефону, и использовать для оплаты в интернете.

Изготовление 3-5 рабочих дней. Для сокращения обращения в банк до одного раза, оператор предложил только вариант открытия счета по доверенности, а уже карту забрать самому.

В Минске есть отделения (список на официальном сайте), которые работают не только в субботу, но и в воскресенье.

МТБанк

Ни один из банков на данный момент для российских граждан не предложил онлайн заявку, везде требуется личное присутствие, и МТБанк не стал исключением.

Документы те же: паспорт и номер белорусского оператора.

Пакет банковских услуг «Оптимум» действует целый год , стоимость 299 BYN (6700 RUB). В рамках данного пакета вам будет бесплатно выдана карта Visa Gold. Изготовление займет 3 рабочих дня.

СМС оповещение стоят чуть больше 60 RUB, только на номера местных операторов. На территории Беларуси действует кэшбэк.

Плюсом МТБанка также хочу отметить наличие отделения напротив железнодорожного вокзала. Электронная очередь, подскажут и направят в нужное окошко.

Пожалуйста, уточняйте перед поездкой все важные вопросы непосредственно в банке, так как происходят постоянные изменения и нововведения.

Пополнение из России

SWIFT из российских банков, не находящихся под санкциями. Небыстро и довольно дорого — 30$ за перевод. Вместе с картой Visa/MasterCard оформить Белкарт (аналог Мир), которую можно пополнить через приложение Сбербанка по номеру телефона. Переводы «Золотая Корона». Вы можете отправлять денежные средства по номеру телефона, а затем через мобильное приложение выводить деньги на ЭЛКАРТ, VISA, Mastercard или Maestro, выпущенные любым банком Кыргызской Республики, в сомах или в валюте по курсу РНКО «Платежный Центр» (ООО) на момент формирования требования о выдаче перевода на карту.

Подробнее о переводах из России в Беларусь и обратно.

Буду рада вашим комментариям с уточнениями и вопросами.

С уважением, автор Алиса.

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