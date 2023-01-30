Считыватели белорусской ID карты: для подтверждения данных в МСИ и входа в gov.by

20.04.2023 Вопросы

С тех пор, как я получил новые биометрические документы, не раз сталкивался с проблемами при их использовании. В 2023 столкнулся с еще одной — необходимостью считать данные с ID-карты для их подтверждения в МСИ (межбанковской системе идентификации). Для этого понадобится купить считыватель и установить программу на компьютер.

Для чего вам нужен считыватель?

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Помимо подтверждения данных в МСИ, ридер ID-карт можно использовать для входа на портал электронных услуг portal.gov.by и, возможно, где-то еще по мере внедрения.

К сожалению, подтвердить ID-карту для МСИ в отделении банка нельзя.

Вот какой ответ я получил от поддержки ЕРИП:

Подтверждение данных ID-карты проводится клиентом самостоятельно в Личном кабинете МСИ.

Ни банки, ни иные организации не оказывают услуг по подтверждению ID.

В МСИ не установлены какие-либо ограничения и обязательные требования к оборудованию для считывания данных, поэтому физические лица вправе самостоятельно выбирать модель ридера и место его приобретения.

Также мне предоставили ссылку на инструкцию https://www.raschet.by/

В ней имеется в виду, что ридер должен быть в наличии у пользователя. Но где же его взять? Вот, что мне удалось найти (цены на дату публикации 30.01.2023):

Где можно купить считыватели?

  1. На сайте Минсвязи есть Потенциальные поставщики — у одного из них стоимость 186 BYN с доставкой в райцентры
    1. Пример работы считывателя Скайтех — видео на Youtube
  2. На форуме Онлайнера пользователи делятся опытом покупки ридеров:
    1. на Ozon за 30 BYNссылка.
    2. на Aliexpress за 13 BYNссылка

Если товара нет в наличии, поищите по запросу «считыватель id карт» и поищите, где в отзывах пишут что считываются белорусские карты.

Отзывы покупателей из Беларуси на Aliexpress:

  • Оба ридера работают: смог загрузить данные в МСИ и потом авторизоваться вчерез ID-карту. Всё ПО для входа в МСИ ставил внутри virtualbox 7.04 (хост — windows 7; гостевая ОС — Windows 10 [MSEdge.Win10.VirtualBox.zip]). ID-карту вставлять в ридер так, что ты видишь её обратную сторону с контактами чипа (из ридера тебе остаётся видна твоя мелкая фотка и мелкий QR-код).
  • Товар соответствует описанию, все аккуратно упаковано. Белорусскую ID читает хорошо, карту вставлять чипом вверх.
  • Карту РБ считывает, всё ок. В компьютере дисковода нету. Скачивал и использовал драйвера Alcor_Micro_USB_Smart_Card, Windows 11 x64.

Где планируете покупать ридер?

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Также видел на форуме Онлайнера сообщения о том, что возможно использовать свой смартфон с функцией NFC для считывания карт. Но ссылки не привожу, так как это способ для очень продвинутых пользователей.

Я заказал ридер в конце января 2023, и после получения добавлю в статью, как прошла установка программы и процесс считывания.

Как белорусу открыть брокерский счет в 2023 году и начать инвестировать в акции Google, Microsoft и других компаний. На основе своего опыта рассказываю, какие варианты доступны с белорусским паспортом, и какие есть нюансы в условиях санкций.

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Добавлено 20.04.23: мой ридер из Китая так и не дошел. Деньги вернули, заказал повторно, жду.

Добавлю еще ссылку на ПО на сайте Минсвязи — https://mpt.gov.by/

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1 Комментарий
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Виктория
Виктория
21 дней назад

Ужас. Сделай паспорт в три раза дороже. И добавь себе ещё кучу проблем с регистрацией где тебя не хотят регистрировать. И плюс ещё купи считыватель как стоимость паспорта умноженая на два. Полный бред,не кому не советую делать айди карту. Лучше со старым экземпляром .

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